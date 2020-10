28 ottobre 2020 a

Milano, 28 ott. (Adnkronos) - Il tema oggi secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è "tenere a casa gli anziani", non il lockdown. "E' brutale, ma il 90% dei decessi è sugli over 70", dice nel suo video sui social. "C'è un problema di creare spazi di ricoveri per gli asintomatici e le quarantene: stiamo lavorando con Ats e Regione su questo".