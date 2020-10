28 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "L'impegno contro l'omotransfobia e la misoginia non intacca quello per la crisi economico-sanitaria. Il governo ha approvato il decreto ristoro e Conte sarà in Aula domani. In questo momento alimentare lo scontro fra persone e fra diritti è insopportabile. Vero Salvini e Meloni?”. Così su Twitter la deputata del Pd Laura Boldrini.