Eni: conferma target produttivo 2020 a 1,72-1,74 mboe/giorno

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Confermato il target produttivo 2020 all'interno del range 1,72-1,74 mboe/g compresi i tagli Opec+, che recepisce l'ottimizzazione capex in risposta alla crisi del Covid-19, riduzione domanda mondiale gas (anch'essa in parte collegata alla pandemia) e forza maggiore in Libia fino a tutto settembre 2020. Rivisto il profilo di produzione atteso nel 2023 a circa 2 milioni di boe/giorno. Lo rende noto l'Eni che oggi ha pubblicato i risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi.