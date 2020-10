Arena Investors e Blue Skye formano una joint venture focalizzata sull'Italia

28 ottobre 2020 a

LUSSEMBURGO, 28 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Arena Investors, LP ("Arena") e Blue Skye Investment Group ("Blue Skye") hanno firmato un accordo di joint venture per investire in opportunità di ristrutturazione aziendale e di turnaround del mid-market italiano.

Questa nuova iniziativa si baserà sulla lunga e vincente storia di Arena e Blue Skye, che include precedenti collaborazioni su transazioni tra cui AC Milan, una delle squadre di calcio più prestigiose al mondo, e Bauer S.p.A., proprietario e gestore del rinomato hotel di lusso a 5 stelle a Venezia. In tutte queste transazioni Arena e Blue Skye sono state in grado di portare alle società una combinazione unica di capitale e competenza, che sarà un elemento chiave di differenziazione per la loro nuova joint venture.

Salvatore Cerchione, Managing Partner di Blue Skye, afferma: "Siamo orgogliosi di rafforzare il nostro rapporto con Arena attraverso questa joint venture. A causa dell'attuale contesto economico, un numero crescente di società italiane del mid-market si trova in situazioni che richiedono sofisticate soluzioni di capitale che supportino i turnaround aziendali e un supporto manageriale specifico per affrontare il processo di ristrutturazione finanziaria. La nostra joint venture sarà in grado di supportare queste aziende in modo che possano raggiungere il loro pieno potenziale ".

"Dopo aver conosciuto e collaborato con Blue Skye per quasi venti anni, ho il massimo rispetto per le loro capacità e il loro acume per gli investimenti", ha affermato Dan Zwirn, CEO e CIO di Arena. "La combinazione delle risorse finanziarie delle nostre due società e delle capacità di turnaround si traduce in un'offerta potente che andrà a vantaggio delle aziende italiane che necessitano di capitale flessibile, creando allo stesso tempo interessanti opportunità per fornire valore ai nostri investitori".

"Siamo entusiasti di incrementare il nostro rapporto con Blue Skye", ha dichiarato Tim Zeiger, Managing director di Arena. "Con questa partnership, non vediamo l'ora di fornire il capitale e l'esperienza necessari per riposizionare e ristrutturare un'ampia gamma di imprese italiane".

Si prevede che l'investimento inaugurale della joint venture sarà un'iniezione di capitale in Perini Navi S.p.A. ("Perini"), il rinomato produttore di yacht a vela. L'investimento pianificato di Blue Skye e Arena in Perini sta attualmente procedendo attraverso le fasi finali di un processo di due diligence, e qualsiasi investimento è subordinato all'esito positivo di tale processo.

Arena Investors

Arena Investors è un asset manager istituzionale, fondato da Daniel B. Zwirn, in collaborazione con The Westaim Corporation (TSXV: WED). Con 1,7 miliardi di dollari di asset impegnati in gestione al 29 settembre 2020, Arena offre soluzioni creative per coloro che cercano capitale in situazioni speciali. Arena ha persone con decenni di esperienza, un track record di comfort di complessità, la capacità di operare entro limiti di tempo e la flessibilità di impegnarsi in transazioni che non possono essere affrontate da banche e altre istituzioni finanziarie convenzionali. Arena Investors opera per consentire a individui, società e proprietari di asset di raggiungere i propri obiettivi. Il mandato di Arena Investors è globale e anche non vincolato in termini di asset class e settore.

Blue Skye

Blue Skye è una società di gestione degli investimenti e asset manager focalizzata su investimenti in opportunità speciali. Blue Skye è stata fondata da Salvatore Cerchione e Gianluca D'Avanzo nel 2004 e ha un track record di investimenti di oltre 2 miliardi di euro. Le transazioni completate includono l'acquisizione di Arcotronics (ora Kemet), il secondo produttore mondiale di condensatori a film; prestito e controllo azionario in Sirti, primaria azienda tecnologica italiana; e il finanziamento per il salvataggio e il turnaround del Gruppo Cipriani, operatore leader nel settore della ristorazione di lusso, eventi e tempo libero.

Contatti

Contatti Arena per i media:Prosek PartnersRyan FitzGibbon o Josh [email protected]

Contatti Arena Investor:Parag [email protected]

Contatti di Blue Skye per i media e gli investitori:Giovanni [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1321327/Arena_Logo.jpg