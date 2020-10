Coronavirus: Oms, più di 2 mln nuovi casi nel mondo in 7 giorni, è record

28 ottobre 2020 a

a

a

Ginevra, 28 ott. (Adnkronos Salute) - La pandemia corre nel mondo. Nell'ultima settimana è stato segnalato il maggior numero di nuovi casi di Covid-19 a livello globale: oltre 2 milioni di nuovi casi negli ultimi 7 giorni, un aumento esponenziale dall'inizio della pandemia. A segnalare questo nuovo record è l'Organizzazione mondiale della sanità, che sottolinea come "il numero di nuovi decessi è paragonabile alle settimane precedenti". A partire dal 25 ottobre, nel mondo sono stati segnalati oltre 42 milioni di casi e 1,1 milioni di decessi, con oltre 2,8 milioni di nuovi casi e quasi 40.000 nuovi decessi segnalati nell'ultima settimana.

Per la seconda settimana consecutiva la Regione Europea rappresenta la maggior parte dei nuovi casi, con oltre 1,3 milioni di positivi la scorsa settimana - un aumento del 33% dei casi rispetto alla settimana precedente - contribuendo a quasi la metà di tutti i nuovi casi segnalati in tutto il mondo questa settimana (46%). Anche se non così sostanziali, degli aumenti sono stati osservati anche nella regione delle Americhe, nel Mediterraneo orientale e nelle regioni africane. Nel Sud-Est asiatico si evidenzia un calo di casi e decessi mentre nella regione del Pacifico occidentale l'Oms segnala una leggera diminuzione negli ultimi 7 giorni.