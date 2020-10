28 ottobre 2020 a

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - L'ultima stretta decisa dal governo è finalizzata "a ridurre i contagi, da un lato per preservare la tenuta del Sistema sanitario nazionale e dall'altro scongiurare un lockdown generalizzato che ci danneggerebbe ancor di più". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in Aula alla Camera, rimarcando come "preservando la salute pubblica si preserva anche il tessuto produttivo dei cittadini".