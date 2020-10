Schneider Electric lancia la nuova gamma APC Easy Rack PDU, completa di flessibile monitoraggio remoto dell'alimentazione con ingombro compatto e ultraleggero

28 ottobre 2020 a

(Stezzano, 28 ottobre 2020) - • La gamma APC Easy Rack PDU di Schneider Electric permette una distribuzione affidabile ed economica dell'alimentazione

• APC Easy Rack PDU è la soluzione ideale per le PMI e gli ambienti IT aziendali e può essere personalizzata per soddisfare qualsiasi richiesta dei Clienti

Stezzano (BG) 28 ottobre 2020 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato il lancio della gamma APC Easy Rack PDU (Rack Power Distribution), che fornisce un'unità di distribuzione dell'alimentazione personalizzabile per i carichi collegati facile da installare e da usare. La nuova famiglia APC Easy Rack PDU offre una distribuzione affidabile e sicura dell'alimentazione ad un costo competitivo. Dagli armadi di rete e dagli ambienti di edge computing, fino ai data center di piccole e medie dimensioni, le PDU APC Easy Rack sono una soluzione resiliente per la continuità dell'alimentazione.

Le PDU APC Easy Rack dotate di uno schermo LCD semplice da utilizzare, un'interfaccia web multifunzionale, possono essere completamente personalizzabili per colore, lunghezza del cavo e numero di prese. La nuova gamma è più leggera dei modelli precedenti e perfettamente progettata in un alloggiamento in alluminio che rende l'installazione rapida e semplice sia per professionisti IT che per integratori di sistemi, installatori elettrici e rivenditori a valore aggiunto (VAR).

Tutte le PDU APC Easy Rack soddisfano gli standard di compatibilità elettromagnetica (EMC) e le verifiche di sicurezza CE EN55035, EN55032, EN55024, TUV e EN / IEC62368-1. Sono inoltre complete di protocolli di sicurezza informatica per l'autenticazione e la crittografia. Hanno un prezzo molto competitivo e offrono al mercato una soluzione di distribuzione dell'alimentazione economica, sicura e affidabile, completa di montaggio senza attrezzi e staffe, che elimina la necessità di acquistare accessori aggiuntivi, risparmiando tempo e denaro.

APC Easy Rack PDU è disponibile in tre nuove versioni:

• Easy Basic Rack PDU: profilo ultra-basso, telaio leggero montabile a rack in versione orizzontale e verticale.

• Easy Metered Rack PDU: comprende nework management card via Web per gestire avvisi personalizzabili, un ampio display LCD, montabile a rack in versione orizzontale e verticale..

• Easy Switched Rack PDU: comprende nework management card via Web per gestire avvisi personalizzabili, accesso remoto per l'accensione / spegnimento delle singole prese per i riavvii, gestione simultanea gruppi di prese e monitoraggio in cascata prese multiple.

Le tre versioni APC Easy Rack PDU si adattano alle esigenze di aziende di ogni dimensione: dalle piccole imprese, alle strutture di data center grandi e complesse. Sono facili da usare, ultraleggere e flessibili per adattarsi a qualsiasi ambiente IT pre-esistente.

"Schneider Electric è estremamente orgogliosa di annunciare la nostra nuova gamma APC Easy Rack PDU", ha affermato Jean-Baptiste Plagne, Global VP Edge Computing Solutions di Schneider Electric. "La serie Easy offre prodotti di alimentazione di backup competitivi, resilienti e altamente ottimizzati forniti da un marchio leader del settore. Il loro design agile, compatto e sicuro soddisfa la necessità di un'alimentazione affidabile e ininterrotta, consentendo la continuità aziendale quando le organizzazioni ne hanno più bisogno ".

Per maggiori informazioni visita il sito web.

Ulteriori risorse

• Easy Rack PDU video

• Easy PDU Brochure

• What is Edge Computing?

• FAQs for Edge Computing and IoT

• APC by Schneider Electric Edge Computing Solutions

• APC by Schneider Electric Local Edge Configurator

