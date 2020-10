Coronavirus: Minniti, 'Dpcm per tavolo governo-maggioranza-opposizioni'

28 ottobre 2020 a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - “Deve essere compito della maggioranza e interesse del governo coinvolgere le opposizioni. Penso che questo vada istituzionalizzato con un tavolo istituzionale per una forma di collaborazione rafforzata nel rispetto dei ruoli. Se non lo si fa in una situazione di emergenza estrema quando si fa? Ci deve essere qualcosa che codifichi questo tavolo e che lo faccia funzionare, facciamo tanti Dpcm e se ne può fare uno per istituzionalizzare il tavolo di confronto con le opposizioni”. Lo ha affermato l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti a “L'Intervista di Maria Latella” su Sky TG24.

Il dialogo tra maggioranza e opposizioni in questo momento “è fortemente auspicabile –ha spiegato- abbiamo bisogno di una coesione istituzionale. Non vuol dire non rispettare i ruoli di maggioranza e opposizione, ma è fondamentale collaborare, anche superando le resistenze e le pigrizie dell'opposizione. Abbiamo il tema della difesa della salute, ma se guardiamo bene sullo sfondo c'è il tema della tenuta della democrazia, perché una democrazia può crollare per tante ragioni, anche perché a un certo punto c'è una tale emergenza strutturale che non reggono le strutture democratiche e qualcuno pensa che bisogna affidarsi al mago di turno per risolvere i problemi”.