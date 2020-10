Caso Saguto: legale Cappellano, 'ipotesi accusatoria ha retto solo in parte'

28 ottobre 2020 a

Caltanissetta, 28 ott. (Adnkronos) - "L'ipotesi accusatoria ha retto solo in parte e vi sono state assoluzioni rispetto a diversi capi di imputazione. C'è stata l'assoluzione in relazione al reato associativo. Comunque leggeremo le motivazioni". Così l'avvocato Sergio Monaco, legale delll'ex 're' degli amministratori giudiziari Gaetano Cappellano Seminara, condannato per corruzione, oggi, dai giudici di Caltanissetta, a 7 anni e 6 mesi nel processo sul cosiddetto sistema Saguto. Per l'avvocato la procura aveva chiesto 12 anni e 3 mesi.