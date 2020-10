Coronavirus: Conte, 'valore sociale non solo economico di cinema e spettacolo'

29 ottobre 2020 a

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "I protagonisti del mondo dello spettacolo stanno affrontando ormai da molti mesi enormi difficoltà che aggravano una condizione di criticità strutturale " e la scelta delle chiusure "di questi luoghi ci pesa per il significato che implica per il loro valore sociale, culturale, non solo economico. Sappiamo quanto in teatri, cinema, sale da concerto la persona nutra lo spirito, articoli la capacità di definire l'identità, finanche la propria emotività". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua informativa alla Camera sull'ultimo Dpcm. "il governo -ha aggiunto il premier- è consapevole degli immani sacrifici chiesti a queste varie categorie di lavoratori e da subito si è in posto in loro ascolto".