Milano, 29 ott. (Adnkronos) - "C'è una mano che toglie e una mano che dà. Se dovessimo andare un lockdown generale io voglio capire come funziona la mano che dà". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo video sui social, tornando sul tema di un lockdown a Milano. "Il mio Governo - aggiunge - mi deve dire come mi aiuta con la comunità milanese e come chi sarà in difficoltà sarà sostenuto".