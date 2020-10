Coronavirus: Boschi, 'presto premier tornerà in Parlamento, Dpcm non sarà efficace'

29 ottobre 2020 a

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Forse a breve saremo nuovamente in quest'Aula a parlare di nuovi provvedimenti perchè a nostro avviso il decreto che stiamo discutendo non servirà a risolvere i problemi del diffondersi del contagio del Covid. Noi di Italia viva non siamo convinti dell'efficacia di questo decreto, glielo abbiamo detto in tuti gli incontri e in tutte le riunioni e lo ribadiamo in quest'Aula. Ovviamente questo non fa venir meno la fiducia nei confronti del suo lavoro e di quello del suo governo. Se dovessimo adottare delle misure più dure e più restrittive per evitare un aumento dei contagi e delle vittime nelle prossime settimane noi ci siamo, purchè siano misure davvero necessarie e soprattutto che servano, che si basano su delle evidenze scientifiche, che hanno la possibilità di incidere davvero sulla curva dei contagi e salvare vite umane". Lo ha affermato Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. (segue)