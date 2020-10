Caso Saguto: Pm Paci, 'prove granitiche su consegna trolley con 20 mila euro all'ex giudice' (3)

29 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - E il Procuratore aggiunto Paci spiega ancora perché: “Il Tribunale avrebbe dovuto dissequestrare i 20 mila euro e non lo ha fatto”. “La trasmissione degli atti sulle dichiarazioni di Caronia non è assolutamente significativa”, dice. Poi il magistrato aggiunge: “Caronia ha fatto diverse dichiarazioni, non sappiamo il motivo che ha indotto il tribunale a disporre la trasmissione degli atti”. E poi ribadisce: “in assenza di motivazione della sentenza non è possibile dedurre il dato consegnato dalla difesa”. Per Paci “ci sono in serie di elementi che inducono a ritenere che Saguto sia stata condannata anche per questo fatto, proprio perché non hanno dissequestrato la somma. E non c'è un passaggio del genere. E la trasmissione degli atti non è significativa sotto questo punto”.

“Per concludere, gli elementi a carico degli imputati in relazione alla dazione di 20 mila euro erano plurimi, non si limitavano alla sola testimonianza di Caronia, c'erano infatti intercettazioni e accertamenti bancari”, ribadisce con forza il Procuratore aggiunto, che ieri sera era presente durante la lettura del dispositivo della sentenza, insieme con i pm Maurizio Bonaccorso e Claudia Pasciuti.