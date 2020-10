Rai: Leone (Apa), 'Governo dia intero canone per investire in produzioni italiane'

29 ottobre 2020 a

Milano, 29 ott. (Adnkronos) - "Per me sarebbe già importante che Rai investisse di più in produzioni cinematografiche e audiovisivi. Per farlo il Governo ha uno strumento: diano alla Rai per intero il canone". A dirlo è Giancarlo Leone, presidente di Apa, durante un evento dedicato ai Media organizzato da PwC.

"In questo momento - argomenta - dei 90 euro in bolletta la Rai prende 74 euro, e questo vuole dire che ci sono almeno 180 milioni che non vengono dati a Rai e che invece potrebbero essere dati con una finalità chiara, ovvero investire in produzioni audiovisive e cinematografiche italiane. L'appello è che lo Stato riconosca a Rai per intero il canone".