Milano, 29 ott. (Adnkronos) - L'Hotel Michelangelo passa il testimone alla Residenza Adriano per gestire a Milano le quarantene di chi non ha un luogo adeguato dove rimanere in isolamento. A darne l'annuncio è la vicesindaco Anna Scavuzzo. "Ecco finalmente una notizia che tanto abbiamo atteso", spiega sui sociale. L'Adriano Community Center sarà operativo dalla prossima settimana.