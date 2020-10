Imprese: Casasco eletto membro ufficio presidenza sezione Int del Cese

29 ottobre 2020 a

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Il presidente di Confapi, Maurizio Casasco è stato eletto oggi come membro dell'Ufficio di Presidenza della sezione Int - Produzione, Consumo e Mercato Unico europeo, nella seduta plenaria del Cese, il Comitato economico e sociale europeo, di cui Confapi è entrata a far parte per la prima volta lo scorso settembre. La sezione Int rappresenta un ulteriore e importante osservatorio per portare avanti gli interessi e le istanze del nostro sistema.