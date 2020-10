Cremona: nasconde in casa 60 grammi di hashish e marijuana, arrestato

29 ottobre 2020 a

Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Un uomo di 25 anni, cittadino ucraino, è stato arrestato dai carabinieri a Paderno Ponchielli, in provincia di Cremona, per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Intervenuti a seguito della segnalazione di una lite in famiglia, i militari sono interventi nell'appartamento dove il 25enne, con precedenti di polizia, vive con i genitori. Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno trovato 47 grammi di marijuana, 13 grammi di hashish, 2due bilancini elettronici di precisione e denaro contante per 150 euro, ritenuto provento di attività' di spaccio. L'uomo è stato arrestato.