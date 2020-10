Mantova: sorpreso in piazza con 100 grammi di hashish, arrestato

29 ottobre 2020 a

Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Un giovane di 21 anni, sorpreso con 100 grammi di hashish, è stato arrestato dalla polizia a Mantova. Il ragazzo, pregiudicato e accusato di estorsione e rapina aggravata a mano armata, è stato controllato mentre stava bevendo una bottiglia di birra in una piazza della città. Gli agenti lo hanno perquisito e nelle tasche gli hanno trovato 100 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Il 21enne è stato arrestato e portato nel carcere di Mantova ed è stato sanzionato con 400 euro di multa per aver violato l'ordinanza regionale che vieta il consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici.