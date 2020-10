OSSERVATORIO EUROBET: Milan rischia ad UdinePer l'85% degli appassionati la Samp vincente al Derby

30 ottobre 2020 a

(Roma, 30 ottobre 2020) - Al via la sesta giornata di campionato che vede i rossoneri in testa alla classifica a 13 punti seguiti dal Napoli e dal Sassuolo, crisi Torino ferma ad 1 punto in fondo alla classifica.

Il Milan partirà nel weekend per affrontare l'Udinese alla Dacia Arena, partita che secondo i dati analizzati dall'Osservatorio Eurobet (Eurobet.it) non si preannuncia semplice per gli uomini di Pioli. Il 58% degli appassionati si aspetta i 3 punti della squadra di Milano ma ben il 33% crede nel pareggio e il 9% nella vittoria dell'Udinese. Nonostante 1 tifoso su 3 punti sul pareggio tutti e 3 i risultati più scommessi, 0-1, 1-2, 1-3 sono a favore dei diavoli di Milano.

La Juventus di Pirlo non sembra essere partita bene in questo inizio di campionato ma lo Spezia non impensierisce gli appassionati che con il 94% delle scelte attendono la Juve vincente fuori casa, il 4% il pareggio e il 2% la vittoria dello Spezia. Tra i marcatori più giocati troviamo sul podio tutti i nuovi acquisti dei bianconeri: Morata, Chiesa e Kulusevski. Gli appassionati si aspettano una partita a senso unico dove la Spezia difficilmente andrà in rete, infatti i risultati esatti più probabili sono lo 0-2, lo 0-3 e lo 0-1.

Sabato sera andrà in scena il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa, l'ultimo scontro tra le due squadre del capoluogo ligure è stato vinto dal Genoa ma la Samp è pronta a rifarsi. L'85% dei tifosi si aspetta infatti la vittoria dei blucerchiati, l'11% il pareggio e solamente il 4% la vittoria del Genoa. Quagliarella risulta il marcatore più scommesso seguito da Pandev e Ramirez.

Il Napoli affronterà in casa uno straordinario Sassuolo, terzo in classifica e migliore attacco della Serie A. il 68% degli scommettitori attende la vittoria dei partenopei, il 19% il pareggio e il 13% la vittoria fuoricasa del Sassuolo. 3-1, 2-1 e 2-2 sono i risultati più giocati, per quanto riguarda i marcatori Osimhen risulta il più giocato seguito da Mertens e da Caputo.

