Mobilità elettrici, in Trentino-Alto Adige la maggiore diffusione

Roma, 30 ott. - (Adnkronos) - Trentino-Alto Adige regione d'eccellenza per la mobilità elettrica nel panorama italiano ed europeo. Lo rileva lo Smart Mobility Report realizzato dall'Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano, che analizza l'evoluzione del mercato della smart mobility in Italia e nel mondo con focus sui trend di 'electrification', 'sharing' e 'autonomous driving' e i connessi sviluppi delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Nel report 2020 emerge che il Trentino-Alto Adige è di gran lunga la regione con la maggior diffusione della mobilità elettrica in Italia, con il maggior numero di stazioni di ricarica e anche di veicoli elettrici per abitante, collocandosi idealmente tra i primi Paesi europei. Il report evidenzia come la presenza di un'infrastruttura di ricarica capillare sia un fattore di primaria importanza per la diffusione dei veicoli elettrici.

In Trentino-Alto Adige questo ruolo è stato garantito da Neogy, che è il maggiore operatore in regione e ha sostanzialmente contribuito alla realizzazione dell'infrastruttura pubblica. Il Trentino-Alto Adige è la Regione da cui è iniziato lo sviluppo di Neogy, dei propri servizi e delle stazioni di ricarica per la mobilità elettrica, che sta ora espandendosi in tutta Italia.

La joint venture di Alperia e Dolomiti Energia è in grado di assicurare sia un elevato standard tecnologico attraverso le proprie stazioni altamente innovative e caratterizzate da un'elevata potenza, che si traduce in tempi di ricarica più rapidi, sia una mobilità veramente sostenibile, grazie all'erogazione di energia verde prodotta al 100% da fonti rinnovabili.