Sostenibilità: arriva il green architect and designer

Roma, 30 ott. (Labitalia) - In un'epoca come questa dove regna l'incertezza e il mondo del lavoro è in subbuglio, non solo è importante sapersi reinventare ma anche interpretare il cambiamento in corso. Tra 20 anni ci saranno dei mestieri che oggi nessuno conosce, e altri che fin da ora stanno prendendo piede coniugando innovazione e coscienza civica. Ne è un esempio il green architect and designer. Un'attività intrapresa da Nicola De Pellegrini, architetto di Belluno che ha fondato lo studio Anidride Design (https://www.anidridedesign.com) insieme al suo socio Giovanni Bez, scommettendo su una svolta sostenibile. Un professionista che decide, quindi, di occuparsi esclusivamente di progetti che abbiano una connotazione sostenibile e che va oltre la moda del momento.

“Architettura e sostenibilità - spiega De Pellegrini - non possono soltanto convivere, ma sono anche in grado di dar vita a una formidabile alleanza capace di rilanciare la crescita economica dei territori in cui operano. Il nostro obiettivo è ridisegnare il volto di un luogo o di brand ricercando la purezza del design attraverso una strategia globale a 360 gradi che comprenda anche un approccio circolare alla sostenibilità, con una particolare attenzione all'immediata riconoscibilità dei progetti e alla bellezza del risultato finale".

Integrare gli edifici e gli oggetti con l'ambiente circostante, raccontare la relazione ancestrale dell'uomo con la natura, e modellare l'identità dei brand attorno al concetto di sostenibilità sono principi fondamentali ai quali Anidride Design presta attenzione da sempre, e che sono già stati impiegati con successo per mutare completamente l'immagine di aziende, hotel ed edifici residenziali. A dimostrazione di questo, i progetti architettonici realizzati in Italia da Anidride Design seguono i protocolli di certificazione energetica CasaClima, l'ente della provincia autonoma di Bolzano che promuove anche diverse iniziative incentrate sulla sostenibilità e la tutela del clima. Dal 2015, ad Anidride Design si è unito anche l'architetto Giovanni Bez, consulente di CasaClima, rafforzando ancora di più il legame dello studio con la sostenibilità. Rilanciare i brand con la forza dell'architettura, della sostenibilità e della comunicazione visiva, dando vita a un metodo innovativo capace di migliorarne sensibilmente l'immagine, per Anidride Design, che in questi anni ha collaborato con brand del calibro di Talenti, Blackfin e a progetti d'assoluto prestigio, non è solo una strategia operativa, ma è anche e soprattutto una precisa missione quotidiana.