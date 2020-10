Papa all'Adnkronos: Castagnetti, 'Francesco apre suo cuore, sereno e sofferente'** (2)

30 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - "Ma nell'intervista -dice ancora Castagnetti- il Papa non nasconde le sofferenze. Le accetta ma gli pesano. È giusto che lo dica. Anche perché chi, uomo di Chiesa, vuole continuare a procurargliene se ne assuma la responsabilità fino in fondo. Si può criticare il Papa (anche se fino a pochi anni fa c'era più prudenza e rispetto) ma ci sono tanti modi di farlo. Chi sceglie il modo più doloroso evidentemente lo fa perché vuole far soffrire".

"Nel complesso è una intervista importante perché conferma l'immagine di un Papa tutt'altro che 'stanco' o 'dubitoso' sulla giustezza della linea di santificazione della Chiesa che sta perseguendo".