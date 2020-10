Papa all'Adnkronos: Di Pietro, 'su corruzione Francesco vuole trasparenza ma c'è chi resiste'

30 ottobre 2020 a

Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - "Le parole del Santo Padre sulla corruzione ('La Chiesa è e resta forte ma il tema della corruzione è un problema profondo, che si perde nei secoli') sono ovviamente sacrosante, è vero che la Chiesa ne parla da secoli, ma è anche vero che per secoli lo ha nascosto e lo nasconde. Il Papa vuole trasparenza ma la struttura ancora resiste...". A parlare è l'ex giudice di Mani Pulite Antonio Di Pietro che commenta così le parole di Papa Francesco nel colloquio con il direttore dell'Adnkronos Gian Marco Chiocci.

"Io credo che almeno da un punto di vista storico - prosegue Di Pietro all'Adnkronos - non il Papa ma l'amministrazione di Città del Vaticano farebbe bene, ora che anche i tempi della prescrizione sono terminati, a farci capire chi erano quelle persone che facevano transitare i soldi attraverso lo Ior per poi finire in tasche poco raccomandabili". "E dico questo perché quando feci l'inchiesta Mani Pulite l'unico Stato estero che non ha dato una sufficiente risposta alla rogatoria all'epoca era stato proprio Città del Vaticano".

Il Papa ha spiegato che "purtroppo la corruzione è una storia ciclica, si ripete, poi arriva qualcuno che pulisce e rassetta, ma poi si ricomincia in attesa che arrivi qualcun altro a mettere fine a questa degenerazione". "Appunto - dice Antonio Di Pietro - anche perché se ci avessero dato delle risposte complete e per tempo, molto probabilmente avremmo saputo anche che fine ha fatto quell'altra parte della tangente Enimont di cui non siamo riusciti a individuare i destinatari".