Bergamo: controlli dei carabinieri in stazione, tre arresti

Milano, 30 ott. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato tre persone nella zona della stazione di Bergamo per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di un'operazione nella zona, hanno controllato sei esercizi commerciali e identificato 45 persone, di cui 12 con vari precedenti. Tre persone sono state arrestate per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: due cittadini del Gambia di 21 e 22 anni, fermati mentre vendevano della droga, e un 20enne nigeriano, trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish e 150 euro in banconote di piccolo taglio.