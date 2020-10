Coronavirus: Confcommercio Lombardia, subito interventi sostegno a imprese

30 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 30 ott. (Adnkronos) - “Le misure previste dal Governo sono benvenute, ma ancora non bastano a sanare le perdite di questi mesi. Accanto a questo bisogna ricordare che è il terziario tutto ad essere schiacciato da una crisi senza precedenti". E' quanto si sottolinea da Confcommercio Lombardia, dopo la lettera inviata a firma del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al governo per sollecitare la possibilità di intervenire con nuove misure regionali a sostegno dei settori più colpiti dalle nuove serrate anti-Covid.

La stima della perdita in Lombardia per il solo settore della ristorazione, sottoposto al vincolo delle chiusure alle 18, è di 860 milioni ogni mese. "Parliamo, oltre che della ristorazione, degli esercizi al dettaglio, dei servizi, del comparto del turismo, e molti altri. Sono interi settori economici che rischiano la sopravvivenza, stiamo mettendo a dura prova la tenuta stessa del tessuto economico lombardo”, si spiega dall'associazione.

“Nessuno vuole porre in contrasto la tutela della salute e l'economia, ma proprio per questo – rileva Confcommercio Lombardia - le imprese hanno bisogno di liquidità con interventi commisurati alla perdita reale di fatturato e, soprattutto, immediati. Il nostro allarme è stato chiaro: è finito il tempo degli annunci. Gli imprenditori, che in questa emergenza hanno dimostrato senso di responsabilità, hanno bisogno di risposte, e ne hanno bisogno ora”.