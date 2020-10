Governo: Cdm, cittadinanza italiana a direttore National Gallery di Londra Finaldi

30 ottobre 2020 a

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno Luciana Lamorgese, visto il parere favorevole del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, ha deliberato il conferimento della cittadinanza italiana, per meriti speciali, al dott. Gabriele Maria Finaldi, direttore della National Gallery di Londra, in considerazione del contributo speso per la diffusione della cultura italiana nel Regno Unito e nel mondo, attraverso la realizzazione di numerose mostre e pubblicazioni sulla pittura italiana, anche in collaborazione con istituzioni nazionali, ricevendo per l'attività svolta vari riconoscimenti, tra i quali il Fiac Excellency Award per la promozione della cultura italiana all'estero". Lo si apprende da una nota di Palazzo Chigi dopo la riunione del Cdm.