Feltrin nuovo presidente FederlegnoArredo

Milano, 30 ott. (Adnkronos) - È Claudio Feltrin il nuovo presidente di FederlegnoArredo, la Federazione italiana che rappresenta le aziende del settore legno-arredo, eletto oggi dall'Assemblea generale che ha confermato il voto di designazione del 15 settembre scorso. Presidente e amministratore delegato di Arper Spa, azienda di design trevigiana che crea sedute, tavoli e complementi di arredo per la collettività, il lavoro e la casa, dal 2014 Claudio Feltrin fa parte del Consiglio direttivo di Assarredo e nel 2017 ne diventa Presidente. È membro del Consiglio di amministrazione di Federlegno Arredo Eventi SpA e da oggi è alla guida di FederlegnoArredo per il quadriennio 2020-2024, succedendo a Emanuele Orsini.

"Prima di tutto desidero rivolgere un ringraziamento sincero a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa avventura che, visto il momento storico che stiamo vivendo, è tutt'altro che in discesa. Consapevole di questo - spiega Feltrin - credo che oggi più che mai la priorità della nostra Federazione sia con ‘Visione e azione' partire da una concreta analisi dei bisogni delle aziende associate, per agire con tempestività e incidere sulle scelte che ricadono sui nostri imprenditori''.

''A tal proposito, ho ritenuto opportuno insieme a Federmobili inviare, non appena eletto, una lettera al Governo e ai ministri competenti affinché la nostra filiera rimanga operativa qualunque sia lo scenario che ci troveremo di fronte nei prossimi giorni. Abbiamo chiesto di poter continuare a produrre, vendere, consegnare e montare i nostri prodotti nel pieno rispetto delle norme anti Covid, come fatto fino ad ora. L'obiettivo non è solo salvaguardare le nostre aziende e i loro lavoratori, ma permettere di produrre ancora Pil a uno dei settori trainanti per il Paese".

"FederlegnoArredo è e continuerà a essere il luogo privilegiato di dialogo e la cassa di risonanza del settore legno-arredo, il luogo in cui questo disegno di visione, sviluppo e progresso diventa realtà. Ma non solo - spiega Feltrin - penso a una Federazione che ambisca a diventare leader indiscussa anche in tema di sostenibilità ed economia circolare. Un obiettivo strategico che, alla luce dell'emergenza sanitaria, diventa irrinunciabile".

Il programma del neo presidente si articola su alcuni punti fondamentali: sostenibilità e accesso alle risorse, siano esse naturali o umane; creazione di un network di filiera; formazione delle competenze, affinché si rafforzi la cultura d'impresa attraverso il capitale umano; collaborazione con soggetti che agevolino l'innovazione sia di prodotto che di processo; digitalizzazione ed evoluzione conseguente del modo di fare impresa, per preparare le aziende ad affrontare i rapidi cambiamenti in atto, compreso il sistema di fare fiere. A questi si aggiunge un nuovo modello di governance della Federazione che abbia come obiettivo principale l'efficienza quale strumento indispensabile per rispondere al meglio alle esigenze delle imprese.

La squadra della presidenza è composta da 7 vicepresidenti:

Maria Porro – Pres. Assarredo

Ezio Daniele – Pres. Assoimballaggi

Paolo Fantoni – Pres. Assopannelli

Carlo Urbinati – Pres. Assoluce

Gianfranco Marinelli – Pres. Assufficio

Gianfranco Bellin – Pres. Assotende

Alessandro Calcaterra – Pres. Fedecomlegno

Come da statuto, a breve, dopo l'elezione, si riunirà il nuovo Consiglio Generale di FederlegnoArredo, che eleggerà 4 Consiglieri, tra i membri delle Associazioni che non siano rappresentate dai 7 vicepresidenti già eletti. I 4 Consiglieri andranno a completare il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale di FederlegnoArredo.