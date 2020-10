Lombardia: Consiglio Regione, martedì seduta dedicata ad atti di indirizzo

30 ottobre 2020 a

Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Seduta dedicata agli atti di indirizzo quella convocata dal presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, per martedì 3 novembre dalle ore 10 alle 19. I lavori si apriranno con lo svolgimento del question time che prevede la trattazione di interrogazioni e interpellanze a risposta immediata. Saranno quindi discusse sette mozioni che riguarderanno sperimentazione del 'casco refrigerante' presso i centri oncologici (prima firmataria Alessandra Cappellari, Lega), misure urgenti di contrasto all'epidemia da Covid-19 (primi firmatari Niccolò Carretta del Gruppo Misto e Elisabetta Strada dei Lombardi Civici Europeisti), predisposizione di un piano regionale Rsa per fronteggiare la ripresa dell'epidemia da Covid-19 (primo firmatario il vice presidente del Consiglio Carlo Borghetti, Pd) e proposta al governo per la predisposizione di un “Programma per la messa in sicurezza delle persone fragili contro la diffusione del Covid-19” (primo firmatario Gianluca Comazzi, Forza Italia)

Inoltre interventi urgenti per il ripristino dei danni causati dalla recente ondata di maltempo nei territori alpini e prealpini, in particolare nelle province di Varese e Como (primo firmatario Roberto Cenci, M5Stelle), conferimento di un riconoscimento ai volontari della Protezione civile di Regione Lombardia per i servizi prestati in occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (primo firmatario Gabriele Barucco, Forza Italia) e sviluppo infrastrutturale nelle Province di Mantova, Cremona e nell'area del sud est milanese (primi firmatari Marco Degli Angeli e Andrea Fiasconaro, M5Stelle).