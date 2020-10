Lombardia: da Regione e Fondazione Cariplo 3,7 mln per associazioni sportive

30 ottobre 2020 a

Milano, 30 ott. (Adnkronos) - Un fondo di 3,78 milioni di euro per sostenere associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, comitati e delegazioni regionali costretti a fermarsi durante l'emergenza sanitaria. E' stata resa nota oggi la graduatoria del bando 'E' di nuovo sport' per sostenere le oltre 10mila società sportive attive in Lombardia. Della dotazione finanziaria complessiva, 2,78 milioni di euro sono a carico di Regione Lombardia e 1 milione di euro a carico di Fondazione Cariplo. Nell'edizione 2020 sono state comprese sia le spese ordinarie sostenute dalle società sportive sia quelle legate all'emergenza sanitaria.

“Il bando sostiene il sistema sportivo di base lombardo, la cui operatività è stata ed è duramente colpita dalla emergenza sanitaria Covid-19. Un obiettivo raggiunto - ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia - grazie anche alla forte sinergia con Fondazione Cariplo, che ringrazio per aver immediatamente accolto la proposta di fare un'iniziativa condivisa a favore dello sport, stanziando un milione di euro”.

Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo, ha spiegato che “le attività sportive creano occasioni di aggregazione e di crescita personale attraverso la promozione di valori positivi e uno stile di vita equilibrato. Soprattutto per i giovani lo sport rappresenta la possibilità di mettere alla prova le proprie capacità, di apprendere e di esprimere le proprie energie in un contesto che ha come scopo lo sviluppo e la salute della persona. In Fondazione Cariplo riteniamo che, in questo difficile momento, sostenere le associazioni sportive sia un investimento indispensabile perché l'accesso allo sport continui ad essere una possibilità per tutte le persone all'intero delle nostre comunità".