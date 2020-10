Coronavirus: arcivescovo Milano Delpini positivo al Covid19

31 ottobre 2020 a

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - L'Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, è positivo al Covid-19. Lo rende noto l'Arcidiocesi, spiegando che nel pomeriggio di ieri Delpini si è sottoposto a un tampone, che ha dato esito positivo.

"L'Arcivescovo - che non presenta alcuna sintomatologia - ha dunque iniziato il periodo di quarantena previsto dai protocolli. Contestualmente sono stati avviati gli accertamenti previsti per il tracciamento e le verifiche dei contatti", spiega la nota della diocesi.

L'arcivescovo sarà sostituito dai suoi vicari nelle celebrazioni previste per i prossimi giorni. Gli altri appuntamenti pubblici previsti in agenda per il periodo di quarantena sono invece rinviati.