Meteo: in Lombardia nebbie e foschie fino a martedì

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - Tra oggi e lunedì un flusso occidentale in quota, prevalentemente stabile, porta cielo generalmente poco nuvoloso ma con nebbia o foschia diffusa in pianura nelle ore fredde, soprattutto in mattinata, secondo le previsioni dell'Arpa Lombardia. Martedì nuvolosità in aumento ma senza grandi differenze rispetto ai giorni precedenti, mercoledì tornano le piogge. Nei prossimi giorni le minime sono in lieve aumento, le massime stazionarie o in lieve calo. In pianura domani la temperatura sarà compresa tra 8 e 17 gradi.