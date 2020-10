Coronavirus: Gallera, 'più risorse a rsa e tamponi rapidi per tutte le strutture' (2)

31 ottobre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - In più, "il pacchetto delle misure economiche prevede un aumento delle tariffe del 2,5% per tutte le strutture residenziali, semiresidenziali e per i centri diurni integrati, del valore di 30 milioni. Infine, altri 10 mln verranno erogati a sostegno dei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata e delle Cure Palliative domiciliari, in aggiunta al monte risorse del 2019”, aggiunge l'assessore.

Le misure all'esame della Giunta non avranno solo un impatto di carattere economico. "Forniremo a tutte le strutture – continua Gallera – i tamponi antigenici rapidi da effettuare agli ospiti e agli operatori periodicamente. I gestori avranno inoltre la possibilità di acquistare i dispositivi di protezione individuale in collaborazione con l'Agenzia regionale Aria nel caso avessero difficoltà a farlo in autonomia".