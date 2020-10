Milano: Codacons, 'no Ambrogino d'oro a Fedez e Ferragni o ricorso a Tar'

31 ottobre 2020 a

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - "Se l'Ambrogino d'oro sarà assegnato ai Ferragnez o ad altri soggetti che rappresentano modelli diseducativi per i giovani, il Codacons presenterà ricorso al Tar e, per la prima volta, il riconoscimento conferito dal Comune di Milano finirà dinanzi alla giustizia". E' l'avvertimento dell'associazione dei consumatori Codacons, che ha scritto al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla proposta di alcuni consiglieri comunali di conferire la civica benemerenza a Fedez e Chiara Ferragni.

"In nessun caso -si spiega- l'Ambrogino d'oro potrà essere assegnato a soggetti che si sono distinti per messaggi sbagliati e diseducativi diretti ai giovani, o che addirittura come nel caso dei Ferragnez sono stati coinvolti in provvedimenti dell'Antitrust per le raccolte fondi avviate con modalità ingannevoli. Ciò equivarrebbe infatti a premiare forme di illegalità riconosciute da una autorità indipendente, e rappresenterebbe un precedente pericolosissimo in Italia.

Per l'associazione "l'importante onorificenza di Milano non può essere umiliata dalla spasmodica ricerca di consensi da parte dei politici, che sempre più spesso pescano nel bacino degli influencer per elemosinare like e voti, e in particolare quest'anno deve essere riconosciuta a medici e infermieri che si sono realmente distinti per la lotta al Covid e l'impegno nel salvare vite umane".