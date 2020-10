Coronavirus: Ceccanti, 'organismo parlamentare ristretto di indirizzo e controllo'

31 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Mentre nella fase precedente è stato importante prevedere una parlamentarizzazione dei dpcm attraverso i lavori d'Aula, in quella nuova che si apre è necessario un salto di qualità, come suggerito anche dal presidente del Consiglio. E' tempo di istituire anche un organismo parlamentare ristretto di indirizzo e di controllo per i difficili mesi che ci attendono. Potrà cosi essere adeguatamente assicurato anche il ruolo dei gruppi di opposizione senza confusione di ruoli”. Lo afferma il capogruppo Dem in commissione Affari costituzionali della Camera Stefano Ceccanti.