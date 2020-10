31 ottobre 2020 a

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Promesse: 'Raccolta porta a porta raggiungerà 400mila romani in più'. Realtà: non è mai cresciuta e ora viene smantellata dove c'era già. In 4 anni di Raggi, cambiati 6 volte i vertici Ama, non sono stati approvati i 3 ultimi bilanci e Tari più alta d'Italia. Valutate voi". Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda.