Coronavirus: Toti, 'no a lockdown, proteggere i più anziani'

Milano, 1 nov. (Adnkronos) - "Non credo che il Paese possa permettersi un nuovo lockdown, così come sarebbe impossibile bloccare gli spostamenti tra regioni mentre l'Italia continua a lavorare e produrre". Lo scrive Giovanni Toti, governatore della Liguria, dopo la mattinata di confronto tra il Governo e le Regioni sulle nuove misure per contenere il Covid-19.

Il governatore non vuole chiusure ma regole "che ci consentano di assumere a tempo indeterminato senza concorso, di prendere medici anche non specializzati, di assumere infermieri anche prima della fine del corso di studi". In più, sottolinea, c'è bisogno di occuparsi degli anziani, "la maggior parte dei pazienti gravi nei nostri ospedali". Perché, si chiede, "non si interviene su questa categoria? Proteggendo i nostri anziani di più e davvero, la pressione sugli ospedali e il numero dei decessi diventerebbero infinitamente minori", afferma.

E ancora: "Sarebbe folle richiudere in casa tanti italiani per cui il Covid normalmente ha esiti lievi, bloccare la produzione del Paese, fermare la scuola e il futuro dei nostri giovani e non considerare alcun intervento su coloro che rischiano davvero. Speriamo ci sia saggezza stavolta e non demagogia".