Milano: prove orali online per i candidati ai concorsi del Comune

01 novembre 2020 a

Milano, 1 nov. (Adnkronos) - Si svolgeranno online, con singoli colloqui, le prove orali dei candidati ammessi alla seconda fase della selezione del nuovo personale del Comune di Milano. Una decisione che ha il fine di arginare l'emergenza Covid ed è "una scelta coraggiosa e in linea con tutte le prescrizioni a tutela della salute attualmente necessarie", sottolinea l'assessore alle Politiche per il Lavoro, Cristina Tajani. "Questa nuova modalità da remoto - continua - può rappresentare un primo passo per sperimentare nuove modalità concorsuali che permettano di sfruttate appieno l'apporto delle nuove tecnologie e dell'innovazione, evitando ai candidati costi di trasferte e spostamenti”.

I primi a sostenere le prove orali in via telematica, a partire già da fine novembre, saranno i 747 candidati che hanno superato a settembre la prova scritta del concorso per operatore amministrativo, indetto dal Comune lo scorso dicembre. Concorso che ha visto la partecipazione complessiva di oltre 12mila candidati. Degli ammessi alla seconda prova orale l'8,5% ha un'età compresa tra 18 e 25 anni, il 42,4% tra 26 e 35, il 30,9% tra 36 e 45 anni, il 15% tra 46 e 55 e infine solo il 3% tra i 56 e i 65 anni. Significativo notare come tra i candidati, se pur il concorso fosse rivolto a diplomati, oltre il 60% sia in possesso di una laurea. Indicativa anche la provenienza geografia con circa il 62,5% degli ammessi residente in Lombardia, mentre il restante 37,5% proviene da altre regioni di cui il 16% circa dal sud e dalle isole.

La modalità telematica consente ai candidati in eventuale isolamento fiduciario di partecipare alla selezione nonché procedere con le normali fasi del concorso anche in caso di lockdown locale o nazionale.