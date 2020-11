Coronavirus: Fontana, 'riapertura ospedale Fiera Bergamo lavoro di squadra, grazie'

02 novembre 2020 a

Milano, 2 nov. (Adnkronos) - La riattivazione dei posti di terapia intensiva all'Ospedale in Fiera a Bergamo "è stata realizzata grazie a un lavoro di squadra, coordinato dalla cabina di regia regionale che, ancora una volta, a distanza di 7 mesi, vede in prima linea l'Ospedale Papa Giovanni XXXIII, le imprese artigiane di Confartigianato Bergamo, i ragazzi della curva nord dell'Atalanta, A.N.A. onlus, che ringrazio a nome di tutta la Giunta regionale e dei Lombardia". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in una nota.