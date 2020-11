Lecco: schianto con auto, muore una ragazza di 19 anni

02 novembre 2020 a

a

a

Milano, 2 nov. (Adnkronos) - Nella tarda serata di ieri una ragazza di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Valgreghentino, in provincia di Lecco. In via Kennedy, l'amico alla guida, 20 anni, avrebbe perso il controllo dell'auto e sarebbe andato a schiantarsi contro un albero. Lei, C.B., era seduta sui sedili posteriori: i sanitari hanno potuto solo constatare il suo decesso quando sono arrivati sul posto, intorno a mezzanotte. Un altro amico, di fianco al guidatore, è in codice rosso all'ospedale di Lecco. Illeso il ragazzo che guidava.