Intesa Sp: divisione assicurativa gestirà coperture sanitarie personale Fca e Cnh

Milano, 2 nov. (Adnkronos) - La divisione assicurativa di Intesa Sanpaolo, attraverso Intesa Sanpaolo Rbm Salute, si è aggiudicata la gestione dei fondi sanitari integrativi contrattuali dei Gruppi Fiat Chrysler Automobiles e Cnh Industrial. In totale i fondi Fasif e Fisdaf assistono circa 170mila persone.

"Il fondo Fasif, che si rivolge ai dipendenti (operai, impiegati e quadri) dei due gruppi e delle altre società aderenti al fondo, garantendo assistenza anche ai loro nuclei familiari e ai prosecutori volontari, sarà coperto integralmente dalla nostra Compagnia", spiega Intesa SanPaolo.

Per il fondo Fisdaf, che si rivolge ai dirigenti in servizio e in quiescenza inclusi i loro nuclei familiari, la compagnia "gestirà la copertura integrativa contrattuale, ampliandone la portata su gran parte delle prestazioni previste fino a concorrenza della spesa sostenuta presso le strutture sanitarie convenzionate con il network messo a disposizione da Intesa Sanpaolo Rbm Salute".