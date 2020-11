Amazon.it compie 10 anni e offre ai propri clienti buoni regalo da non perdere

02 novembre 2020 a

a

a

(Roma, 2 novembre 2020) - Una delle notizie del momento, per quanto riguarda l'e-commerce e il settore tecnologico, è rappresentata dal fatto che

L'affermazione di Amazon in Europa e nel mondo

Una iniziativa che fa il paio con alcune delle costanti che ormai a cadenza annuale sono diventati appuntamenti imperdibili per chi fa utilizzo di questi sistemi di commercio elettronico. Da qualche tempo infatti sono entrati nel nostro immaginario appuntamenti fissi come il Black Friday e lo stesso Prime Day, eventi che non fanno altro che accrescere la popolarità e il volume di affari di società di grande successo e alla ricerca di dati sempre migliori. In effetti possiamo affermare come il 2020, tra le altre cose, sia stato l'anno di Amazon e dei suoi servizi collaterali, come Amazon Prime o la stessa piattaforma di streaming Prime Video. Prime Video, la società di streaming, nel corso dei suoi 14 anni di attività è diventata una delle piattaforme di streaming più importanti, riuscendo nel tempo ad affermarsi e a sfidare sul mercato colossi come HBO, Disney e le stesse Apple TV + e Netflix.

Il successo di Prime Video per il mercato dello streaming

Con la denominazione di Prime Video è avvenuto il salto di qualità e la definitiva consacrazione, nel 2018 anche se ci sono altre date importanti e da ricordare che ne segnano la sua storia. Una su tutte è sicuramente quella del 2013, da quando ciò inizia a produrre e distribuire i suoi contenuti originali, attraverso la divisione di Amazon Studios. Questo tipo di società sono esempi lampanti rispetto a come per avere successo e andare sempre avanti, sia necessario puntare in maniera programmatica ed efficiente sulla diversificazione dei prodotti e sulle novità che bisogna periodicamente immettere sul mercato per continuare la scalata al successo. Bisogna dire come in effetti dal 2018 in poi, oltre ai servizi di streaming per i film, le serie tv e i documentari, un altro settore sta vivendo una nuova fase di espansione in termini di pubblico e di fatturato.

Intrattenimento 2.0: dallo streaming al gioco digitale

Si tratta del mercato del gambling online, che in Europa ha iniziato la sua scalata più di dieci anni fa, aumentando i numeri del fatturato e degli utenti attivi, così come i servizi messi a disposizione. Tra le attrattive di maggior successo e popolarità durante il 2019 e la prima parte dell'anno in corso, troviamo infatti giochi come la

La sicurezza informatica oggi

A differenza del passato, quando era più facile bucare la rete e accedere ai dati degli utenti, oggi grazie a un sistema di crittografia molto elaborato, i siti di gioco possono garantire il massimo della trasparenza per il gameplay, unito alla sicurezza per i propri utenti che accedono e si registrano immettendo dati sensibili e accedendo al proprio conto online. Per quanto riguarda la sicurezza informatica poi, gli smartphone di ultima generazione hanno lo stesso tipo di funzionamento di un PC fisso e di un laptop, un aspetto che rende il loro utilizzo più stabile e sicuro per ogni tipo di operazione.

Ufficio stampa:

Ameliorate

275 Beach Road

Cape Town

8000

South Africa