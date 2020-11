02 novembre 2020 a

a

a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "In linea con la chiusura delle sale bingo e delle sale scommesse" introdotta con il Dpcm dello scorso 24 ottobre, "chiudiamo anche i corner per le scommesse e giochi ovunque siano". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte in Aula alla Camera.