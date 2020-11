Coronavirus: risoluzione centrodestra, potenziare terapie intensive e servizi territorio

02 novembre 2020 a

a

a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Recuperare i ritardi accumulati sul fronte del rafforzamento del servizio sanitario nazionale, attuando con massima celerità i piani predisposti dalle Regioni per il potenziamento delle terapie intensive e, in generale, per il riordino della rete ospedaliera". Inoltre "potenziare l'assistenza sanitaria territoriale e domiciliare, stanziando ulteriori risorse affinché nelle regioni, compatibilmente con il quadro clinico del paziente, possano essere garantiti i tamponi, gli esami e le terapie, direttamente a domicilio del paziente". Lo chiede il centrodestra nella risoluzione presentata alla Camera dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.