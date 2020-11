Estratta dalla Moringa una rivoluzionariaproteina Anti Pollution

02 novembre 2020 a

a

a

(Torino, 2 novembre 2020) - L'inquinamento ambientale sta diventando una delle cause maggiori di invecchiamento precoce della pelle esposta, tipicamente viso, mani e collo.

"Sta emergendo che l'inquinamento delle polveri sottili causate dal traffico sia da considerare come il maggior fattore di tossicità per la pelle, il sogno di una pelle perfetta è finito per coloro che vivono e lavorano in aree inquinate dal traffico a meno che non prendano subito misure per proteggere la loro pelle", ha detto il dott. Mervyn Patterson, medico cosmetico presso le cliniche mediche di Woodford nel Regno Unito.

Uno degli ultimi studi del Prof. Jean Krutmann, direttore dell'Istituto di ricerca Leibniz per la medicina ambientale in Germania, ha dimostrato che l NO2 (diossido di azoto) aumenta anche l'invecchiamento. Hanno effettuato lo studio su persone sia in Germania che in Cina e hanno scoperto che le macchie dell'età sulla loro pelle del viso sono aumentate del 25% con un aumento relativamente piccolo dell'inquinamento, 10 microgrammi di NO2 per metro cubo.

E' un fenomeno preoccupante che ormai ha un nome “Faccia da Smog” (smog face), perché le sostanze inquinanti sono composte da microparticelle che vengono trasportate dall'aria e inglobate dal viso, per questo sono molto pericolose e bisogna contrastarle con la soluzione più adeguata.

Per annullare queste conseguenze sgradevoli e donare l'effetto rivitalizzante alla pelle del viso, serve un prodotto di bellezza che sia AntiPollution, gli studi di settore hanno dimostrato come la nuova formulazione della crema viso alla Moringa RedMoringa combatta i danni delle sostanze inquinanti e limiti l'invecchiamento della pelle, grazie all'estratto di foglie di Moringa Oleifera.

Questa start-up italiana ha saputo racchiudere in una crema per il viso le proprietà eccezionali della Moringa. Questa pianta miracolosa viene coltivata in Spagna, per poi essere importata in Italia e trasformata nell'elisir di giovinezza, con benefici straordinari sulla pelle del viso.

Le ricerche e i test condotti hanno confermato gli effetti sbalorditivi degli estratti peptidici di Moringa (Moringa Pterygosperma G extract) contenuti in questa crema.

Aiutano a migliorare il la vitalità delle cellule, agiscono positivamente sui parametri della ruvidità cutanea, donano e migliorano l'energia, la tenuta, l'elasticità e il colorito proteggendo dagli effetti dell'inquinamento.

La crema RedMoringa contiene ingredienti naturali per il 98,8% una percentuale molto superiore rispetto alla composizione della maggior parte dei cosmetici per la skin care presenti sul mercato.

Inoltre, la sua formula è testata dermatologicamente e priva di parabeni, siliconi, oli minerali, coloranti e allergeni, arricchita di Acido Ialuronico per idratare la pelle in profondità e garantire un corretto equilibrio idrolipidico e ceramidi, ingrediente naturale

che conferisce maggiore elasticità alla cute.

