SNAI – Champions League: più Real che InterAtalanta-Liverpool, quote reds

02 novembre 2020 a

a

a

(Milano 2 novembre 2020) - Pronostico “blanco” per una delle sfide più ricche di storia in campo europeo. Il colpo di Conte a 3,70. Gasperini, sfida in salita a Klopp: «1» bergamasco a 3,10. Zenit-Lazio, quote in equilibrio - Juventus strafavorita in casa del Ferencvaros.

Milano, 2 novembre 2020 – Real Madrid-Inter: riparte domani in Champions League una storia che ha visto il primo grande capitolo il 27 maggio 1964, quando Mazzola e Herrera conquistarono la prima Coppa dei Campioni nerazzurra. Da allora la sfida è diventata un classico (sebbene le due squadre non si incontrino da ben 22 anni) come dimostrano i 15 match disputati con una leggera prevalenza a favore dell'Inter, 7 vittorie a 6 con due pareggi. Entrambe sono a caccia del primo successo nel girone, ma gli analisti SNAI vedono i Blancos molto più vicini all'obbiettivo: la vittoria dei padroni di casa è data a 1,87, contro il 3,70 degli ospiti e il 4,00 del pareggio. Si prevede una partita a viso aperto, per questo l'Over, a 1,40, appare decisamente più probabile dell'Under, 2,50. Quanto ai risultati esatti, se il 2-0 per il Real è in quota a 12, il 3-1 per l'Inter, uscito già in tre occasioni, pagherebbe 28 volte la posta.

Atalanta, solo Over – Lo scontro al vertice del Gruppo D è un inedito visto che Atalanta e Liverpool non si sono mai sfidati. Compito arduo per i bergamaschi, che però vantano un bilancio favorevole con le formazioni della Premier: 2 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, lo scorso anno contro il Manchester City di Guardiola. Il Liverpool è comunque favorito su SNAI, con il «2» dato a 2,10, rispetto al 3,10 dei padroni di casa. A 3,85 la «X». Solo partite con almeno tre gol complessivi, in stagione, per i nerazzurri di Gasperini mentre Salah e compagni ne hanno già fatte registrare sette: ecco perché l'Over, a 1,35, appare quasi certo rispetto all'Under, dato a 3,00. Il 2-1 per i padroni di casa si gioca a 12 mentre quello per gli ospiti è dato a 9,75. Momo Salah va a caccia della sua prima rete contro l'Atalanta: il gol del giocatore egiziano è in quota a 2,00 mentre sul fronte opposto è Duvan Zapata, a 2,50, il grande incubo della difesa ospite priva del leader Van Dijk.

Lazio e Juventus a caccia del «2» – Mercoledì, in campo Lazio e Juventus, che provano a mettere una bella ipoteca sulla qualificazione. Per i biancocelesti la sfida allo Zenit, ancora a zero punti, si presenta in equilibrio, con una sfumatura a favore: «2» a 2,60, «1» a 2,70. La Juventus, ospite del Ferencvaros, approda in terra ungherese con una quota rasoterra di 1,24. Alto il pareggio, a 5,75, mentre il colpo magiaro vale 13 volte la scommessa.

Ufficio stampa Snaitech SpA

Cell. +39.348.4963434 - e-mail: