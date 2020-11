Coronavirus: Gelmini, 'sì a disponibilità no a condividere errori'

02 novembre 2020 a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Disponibilità per fare le cose, non certo per condividere i ritardi, gli errori, le lacune dell'esecutivo". Lo ha affermato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, nella sua dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'esponente azzurra ha definito un "tentativo tardivo" la proposta di una cabina di regia, per "instaurare una corresponsabilità negli errori che avete commesso".

Quanto ai provvedimenti futuri, "se zone rosse devono essere, la responsabilità se la deve assumere il governo -ha concluso Gelmini- non qualche sindaco o qualche amministratore locale".