Natalia Barulich è il nuovo volto di Collini Milano

02 novembre 2020 a

a

a

Milano, 2 nov. (Adnkronos) - Collini Milano sceglie Natalia Barulich come nuovo volto della sua campagna pubblicitaria che sarà diffusa worldwide, dalle insegne di Times Square ai canali tradizionali in Europa. Negli ultimi due anni Natalia è stata continuamente sotto i riflettori, e anche durante i difficili mesi della pandemia ha trovato il modo di lasciare il segno, con il suo esempio positivo.

"A Collini Milano lavoriamo sempre con una mentalità positiva - spiega il designer Carmine Rotondaro -. Non possiamo mettere tutto in sospeso e aspettare che arrivino le soluzioni. Dobbiamo essere proattivi, forti e motivati. Ho scelto Natalia perché' rappresenta ciò di cui la nostra società ha bisogno al giorno d'oggi: uno spirito gioioso, valori positivi, ed una presenza femminile di grande potenza, che la fa risplendere quando cammina, danza, ride. Lei è Collini Milano, lei è 'Born to shine'".

Collini ha selezionato inoltre artisti tra i più riconosciuti per 'Born to shine': Dennis Leupold, Ilaria Niccolini, Dimitris Giannetos, e Victor Noble. Sempre più internazionale e naturalmente in sintonia con i trend cosmopoliti, Collini entra sul mercato nordamericano con un'azione di distribuzione di alto profilo, attraverso canali e media che vanno dritti al cuore di tutti coloro che amano il lusso e l'energia positiva.

“Sono cresciuta nel mondo della moda e dell'intrattenimento grazie alla mia determinazione, alla ricerca, e all'impegno - spiega Natalia - ho ritrovato gli stessi valori nella cura di Collini per gli stili, i tessuti, i colori. E poi l'energia sul set, lavorare con questi meravigliosi professionisti, fun, fun, fun, e sempre tanto amore".