Como: sequestrate alla frontiera monete d'oro e banconote da collezione

03 novembre 2020 a

a

a

Milano, 3 nov. (Adnkronos) - I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e i militari della Guardia di Finanza hanno fermato a Ponte Chiasso, in provincia di Como, un cittadino italiano che viaggiava a bordo di un treno diretto da Zurigo a Milano. Nel bagaglio l'uomo aveva con sé cinque monete d'oro e 100 banconote da collezione, confezionate in 24 lotti distinti. Le banconote, fuori corso ma di notevole interesse numismatico, erano accompagnate dai certificati di autenticità e dalle fatture d'acquisto di una casa d'aste specializzata di Zurigo. Il valore complessivo della merce trattenuta in custodia è di quasi 41mila euro.