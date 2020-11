03 novembre 2020 a

(Roma, 3/11/2020) - Roma, 3/11/2020 - La scelta delle piastrelle per la ristrutturazione di casa non è sempre un momento semplice in quanto si tratta di un lavoro lungo e che spesso viene fatto una volta sola. Bisogna ponderare bene la scelta sia per il fattore estetico ma anche per la qualità dei materiali che dovranno essere resistenti e facili da pulire.

Fra i materiali più in voga e venduti vi è il gres, un materiale di alta qualità, elegante e in grado di adattarsi ad ogni tipologia di stanza, dalla zona giorno a quella notte, per finire per il pavimento di bagni e cucine.

In aiuto a questa scelta così importante come il rivestimento del pavimento viene Italgres, leader nazionale per le vendite di piastrelle online e rivestimenti in gres.

Italgres: eleganza, qualità e convenienza

Italgresoutlet.it è un'azienda italiana che grazie ai suoi unici punti di forza è divenuta la prima realtà su internet nella commercializzazione di pavimenti online realizzati con le piastrelle o i rivestimenti pregiati di brand italiani di fascia medio-alta. Rivestimenti e materiali che possono essere acquistati sul loro e-commerce a prezzi outlet scontati fino al -80%, per poter portare a casa gres o piastrelle di ottima qualità a prezzi concorrenziali.

Lo staff di Italgres è formato da professionisti in grado di fornire ai clienti tutte le informazioni necessarie inerenti ai prodotti di loro interesse, proponendo infine, soluzione pensate su misura per le loro esigenze e budget. Inoltre, trattandosi di un'azienda leader in Italia ma anche all'estero, vi sono esperti qualificati in grado di rapportarsi telefonicamente anche in lingua inglese con i clienti stranieri.

Il focus dello staff è quello di assistere il cliente dall'inizio del suo percorso fino oltre la vendita, grazie al professionale e utile servizio post-vendita i clienti possono affidarsi all'esperienza e alla qualità dell'assistenza in caso di necessità per la risoluzione di ogni tipologia di problema.

Il catalogo di Italgres offre una vasta varietà di prodotti dei migliori marchi sul mercato, come piastrelle oppure rivestimenti in gres porcellanato e in gres ultrasottile. Per quest'ultimo modello, l'azienda offre un servizio speciale per i propri clienti, ovvero il taglio su misura personalizzata oppure il taglio in sottoformato, sempre a scelta del cliente.

Il punto di forza di Italgres è senza ombra di dubbio la sua velocità nella consegna dei prodotti acquistati, in quanto tutto il materiale presente sul catalogo è disponibile in magazzino, in stock in pronta consegna.

Come avviene l'acquisto e la vendita su Italgresoutlet?

Italgresoutlet oltre al servizio di vendita online, offre la possibilità di vedere “dal vivo” la bellezza e la qualità dei propri prodotti, rivolgendosi direttamente presso uno dei tre showroom a scelta fra: Sant'Angelo in Vado, Tivoli e Liscate. Nei primi due punti vendita è disponibile anche il magazzino, così sarà possibile ritirare anche in giornata il proprio nuovo pavimento o rivestimento.

Mentre, per chi non ha la possibilità di andare direttamente a fare il proprio acquisto in uno dei tre showroom, potrà affidarsi alla vendita online del suo rivestimento, un'esperienza sicuramente pari a quella fisica, grazie all'eccellente assistenza che l'azienda offre.

Infatti, l'acquisto online su Italgres è differente da quella che avviene in molti altri e-commerce. La prima grande differenza è proprio la mancanza del carrello, una scelta aziendale fortemente voluta affinché si possa mantenere il contatto umano con il cliente, accompagnandolo così in ogni suo passo, fornendo man mano tutte le risposte ai loro dubbi.

L'acquisto è molto semplice da fare, infatti per trovare un loro prodotto all'interno del catalogo online è possibile in diversi modi:

• Accedendo direttamente dall'home page;

• Digitando il nome del prodotto sulla barra di ricerca all'interno del sito;

• Dal menù diviso in categorie: prodotti, promozioni e nuovi arrivi;

• Attraverso l'utilizzo dei filtri per personalizzare al massimo la propria ricerca.

Tutti i prodotti sono stati meticolosamente divisi per tipologia, ad esempio, per brand, spessore, gres da interno oppure da esterno, per colore, prezzo, disponibilità, effetto e così via.

Una volta scelto il rivestimento o le piastrelle è opportuno controllare la disponibilità, in seguito sarà possibile richiedere un preventivo o addirittura una campionatura oppure semplicemente proseguire con l'ordine attraverso queste tre differenti modalità:

• Tramite telefonata;

• Compilando il form direttamente sulla pagina del prodotto,

• Inviando una email.

All'interno dell'ordine, oltre ai dati personali del cliente, sarà necessario inserire il prodotto d'interesse e la quantità desiderata.

Ricevuto l'ordine, Italgres invia una mail di conferma con il preventivo e le modalità di pagamento. A preventivo confermato, la merce verrà preparata e l'ordine sarà evaso entro soli 2 giorni lavorativi. I giorni di trasporto e consegna non superano i 3 o 4 giorni lavorativi.

Infine, a ricevimento dei prodotti, Italgres rimane disponibile per un feedback e per ulteriori consigli o soluzioni.

Per maggiori informazioni:

Italgres è un'azienda italiana specializzata nella commercializzazione di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato dei migliori brand sul mercato, offrendo prodotti di alta qualità a prezzi concorrenziali.

I prodotti sono disponibili sia nello shop online che in uno dei tre showroom in Italia.

https://www.italgresoutlet.it/stock-piastrelle/

https://www.italgresoutlet.it/destinazione/esterno/

e-mail: [email protected]

tel.: 0722/88151