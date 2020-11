Milano: rapina in banca, rapinatori fuggiti da buco nel muro

03 novembre 2020 a

Milano, 3 nov. (Adnkronos) - Sono fuggiti da un buco scavato nel muro fra la filiale della banca e il condominio adiacente i rapinatori che questa mattina hanno colpito l'agenzia del Credit Agricole di via Stoppani. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, due rapinatori armati di pistola sono entrati dall'ingresso principale della filiale, hanno minacciato il personale al momento presente, il direttore e due dipendenti, per farsi aprire la cassaforte. Ma, a causa del sistema di temporizzazione dell'apertura, si sono limitati a portare via il contenuto di alcune cassette di sicurezza. Poi sono fuggiti dal buco scavato nel muro.

La polizia scientifica e la squadra mobile sono sul posto per raccogliere tutti gli elementi necessari a identificare il gruppo di rapinatori. La zona è stata cinturata dalla polizia e le ricerche sono in corso.